الاستخبارات الأمريكية: هذه هي الخدعة التي قام بها قائد فاغنر ومكنته من دخول روسيا

يعتقد مسؤولو الاستخبارات الأمريكية أن رئيس قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين، كان يخطط لتحدٍ كبير للقيادة العسكرية الروسية لفترة من الوقت، كما قال ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر لشبكة "سي إن إن"، لافتين إلى أنه لم يكن من الواضح ما هو الهدف النهائي.
وقال مسؤول استخبارات غربي وشخص آخر مطلع على المعلومات الاستخباراتية إن مسؤولي المخابرات الأمريكية والغربية رأوا علامات على أن بريغوجين كان يقوم باستعدادات لمثل هذه الخطوة، بما في ذلك حشد الأسلحة والذخيرة.
وأضاف المسؤول أنهم يعتقدون أن مزاعم بريغوجين بشأن نقص الذخيرة للعمليات في شرق أوكرانيا كانت خداعًا متعمدًا للمساعدة في إرساء الأساس لتحدٍ عسكري محتمل للقادة الروس.
وقد تحركت قوات فاغنر من شرق أوكرانيا، وخاصة حدود مدينة باخموت، وعبرت الحدود الروسية، حتى وصلت إلى مدينة روستوف الاستراتيجية، واستولت على مقر قيادة الجيش الروسي في المدينة، والذي يدير الحرب في أوكرانيا.
وقال مصدر مطلع على المعلومات الاستخباراتية الأمريكية، أن الأمر "حدث بسرعة كبيرة"، وكان من الصعب معرفة مدى جدية بريغوجين في تهديد الجيش الروسي وإلى أين سيأخذ جنوده.
وكانت شبكة "سي إن إن"، قد ذكرت سابقًا، أن المسؤولين الأمريكيين تفاجأوا بالسرعة التي تطور بها الوضع ليلة الجمعة وتصاعدت إلى يوم السبت، مما تسبب في قيام كبار المسؤولين بإلغاء الرحلات الدولية المخطط لها وعقد اجتماعات طارئة في جميع أنحاء الحكومة.