الاستخبارات الأمريكية: هذه هي الخدعة التي قام بها قائد فاغنر ومكنته من دخول روسيا

يعتقد مسؤولو الاستخبارات الأمريكية أن رئيس قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين، كان يخطط لتحدٍ كبير للقيادة العسكرية الروسية لفترة من الوقت، كما قال ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر لشبكة "سي إن إن"، لافتين إلى أنه لم يكن من الواضح ما هو الهدف النهائي.