خسائر كارثية لأوكرانيا أم إبادة للروس؟ "طباخ بوتين" يعود لمشاغباته!

يشار إلى أن "بريغوجين" رجل الأعمال البالغ 62 عامًا، والذي أصبح شخصية بارزة في العمليات الروسية في أوكرانيا، كان في ما مضى مقرّبًا جدًا من بوتين، إلا أن ذلك لم يمنعه من انتقاد سياسات موسكو مرارًا وتكرارًا، ما أثار الكثير من علامات الاستفهام في الأروقة الروسية حول الأسباب التي لا تزال تمنع سيد الكرملين من تحجيمه.