مقتل قيادي ميداني بحزب الله في غارة إسرائيلية على قرية "جويا" بجنوب لبنان

وأضاف في بيان على "تلغرام" أنه شن غارات على أهداف في عيترون بجنوب لبنان تشمل موقعًا عسكريًا ومبنيين عسكريين لحزب الله، وقال إن الضربات تأتي ردًا على إسقاط طائرة مسيّرة للجيش الإسرائيلي كانت تحلق في سماء لبنان، أمس الاثنين.