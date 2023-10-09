روسيا تحذر من تورط أطراف ثالثة في الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية

حذر الكرملين، اليوم (الاثنين)، من خطر كبير لتورط أطراف ثالثة في الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية؛ وذلك تعليقاً على إعلان أميركا إرسال حاملة طائرات وسفنًا حربية ومقاتلات إلى شرق البحر المتوسط.
وذكر المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، أن روسيا تراقب بقلق تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهذا الوضع قد يحمل معه مخاطر التصعيد، وفقاً لـ"سبوتنيك".
وبيّن "بيسكوف"، أنه لا خطط لاتصالات مع القيادات الإسرائيلية والفلسطينية على جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حالياً، ولكن يمكن تنظيمها بسرعة إذا لزم الأمر.
وأضاف أن السلطات الروسية على اتصال مع السلطات الفلسطينية، حيث يعيش هناك العديد من المواطنين الروس.