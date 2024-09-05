"أبوالغيط": حجم القنابل التي أُلقيت على غزة يفوق بمراحل قنبلتي هيروشيما وناجازاكي

وأكد وفق "روسيا اليوم" أن الأرقام والإحصائيات تؤكد أن حجم القنابل والمتفجرات التي أُلقيت على قطاع غزة قد تجاوز عشرات الآلاف من الأطنان، وهو ما يفوق بمراحل قوة القنبلة النووية التي أُلقيت على مدينتي هيروشيما ونجازاكي خلال الحرب العالمية الثانية، خلّفت خسائر بشرية ومادية باهظة لن يكون التعافي منها أمراً سهلاً.