الجيش الروسي يعلن تدمير 4 زوارق سريعة أوكرانية تُقِل نحو 50 مظليًّا

ونشر الحاكم ميخائيل فيديرنيكوف الذي قال إنه كان في موقع الهجوم، فيديو على تطبيق تلغرام يُظهر حريقًا كبيرًا مع أصوات انفجارات وصفارات إنذار في الخلفية.