قتلى وجرحى من حزب الله في قصف إسرائيلي على محيط "السيدة زينب" بدمشق

وفي التفاصيل، قال المرصد إن القصف الإسرائيلي استهدف منزلاً داخل مزرعة في محيط منطقة السيدة زينب، "يستخدمه عناصر من حزب الله والحرس الثوري الإيراني"، مضيفًا أن عنصرين في حزب الله على الأقل قُتلا، وأُصيب عدد آخر بجروح.