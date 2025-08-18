"ترامب" يعلن اجتماعًا ثلاثيًا مع "بوتين" و"زيلينسكي" لبحث إنهاء الحرب الأوكرانية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، عزمه عقد اجتماع ثلاثي يضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بهدف التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا يشمل مناقشة تبادل الأراضي.
وخلال اجتماع حضره قادة فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، فنلندا، إضافة إلى الأمين العام لحلف الناتو ورئيسة المفوضية الأوروبية، وصف ترامب الوضع الحالي بأنه "الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية"، مشددًا على أن الهدف الأول هو وقف الاقتتال وإحلال سلام دائم.
وأشار ترامب إلى خطط بلاده لإشراك أوروبا في مسار التفاوض، موضحًا: "سنبحث مع الأوروبيين الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وسنمنح زيلينسكي فرصة للتحدث مباشرة مع بوتين"، لافتًا إلى أن هناك "فرصة جيدة لإنهاء الحرب".
من جانبه، شدد زيلينسكي على أهمية الضمانات الأمنية، قائلاً: "أمن وسلامة أوكرانيا يعتمد عليكم، ونأمل أن تقدم واشنطن إشارات واضحة لرغبتها في إنهاء الحرب، خصوصًا فيما يتعلق بالجانب الإنساني وتبادل الأسرى".
كما أكد الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، أن الحلف يتطلع لإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، فيما شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أهمية التوصل إلى سلام عادل ودائم.
وفي السياق ذاته، أشار المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى تعقيدات المفاوضات، داعيًا إلى الضغط على روسيا لوقف إطلاق النار، بينما وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الاجتماع بأنه "خطوة مهمة بعد أكثر من ثلاث سنوات من الجمود".
أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فاعتبر أن الاجتماع الثلاثي يمثل "فرصة جدية للتوصل إلى خيار السلام"، مشددًا على ضرورة تعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية، في حين أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن "الوقت قد حان لإحداث التغيير والتقدم نحو السلام".