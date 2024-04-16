"الطاقة الذرية" قلقة من احتمال استهداف إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، اليوم (الثلاثاء)، أن إيران أبلغت الوكالة بأنها أغلقت منشآتها النووية الأحد الماضي، معرباً عن قلقه من احتمال استهداف إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية ردًّا على هجوم طهران على تل أبيب.
وقال "جروسي" في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع لمجلس الأمن الدولي مخصص لبحث الوضع في محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا: "ما يمكنني أن أقوله لكم هو أن الحكومة الإيرانية أبلغت مفتشينا في إيران أن كل المنشآت النووية التي نقوم بتفتيشها يومياً، ستبقى مغلقة لاعتبارات أمنية".
وأضاف: "قررت عدم السماح للمفتشين بالعودة إلى أن نرى أن الوضع هادئًا تماماً".
وشدد المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة، على ضرورة أن يمارس الأطراف أقصى درجات ضبط النفس.
وأطلقت إيران ليل السبت الأحد، مئات المسيّرات والصواريخ في اتجاه إسرائيل، في هجوم غير مسبوق ردّاً على تدمير مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل.