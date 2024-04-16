"الطاقة الذرية" قلقة من احتمال استهداف إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية

وقال "جروسي" في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع لمجلس الأمن الدولي مخصص لبحث الوضع في محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا: "ما يمكنني أن أقوله لكم هو أن الحكومة الإيرانية أبلغت مفتشينا في إيران أن كل المنشآت النووية التي نقوم بتفتيشها يومياً، ستبقى مغلقة لاعتبارات أمنية".