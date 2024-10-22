انعدام الأمن الغذائي الحاد يهدّد أكثر من 90 بالمئة من سكان قطاع غزة

من جانبها، عدَّت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في بيان أيضاً "أن الظروف التي يعيشها عشرات الآلاف من الأشخاص الذين ما زالوا في شمال غزة كارثية، مع تواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة لليوم السادس عشر على التوالي".