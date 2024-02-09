"التهجير" سيفشل ومعبر رفح مفتوح بلا شروط.. مصر تنفي ضمنيًّا تصريحات "بايدن"

وقالت إن جمهورية مصر العربية تؤكد "أن الدور الذي قامت به في حشد وإدخال المساعدات كان قياديًّا ونابعًا من شعور مصر بالمسؤولية الإنسانية عن الأشقاء الفلسطينيين بالقطاع، وأن مصر تحملت ضغوطًا وأعباء لا حصر لها؛ لتستطيع تنسيق عملية إدخال المساعدات، وأنها في سبيل ذلك قامت – وما زالت - باتصالات مكثفة مع جميع الأطراف، سواء الإقليمية أو الدولية أو الأممية؛ للضغط من أجل إتاحة دخول المساعدات، وزيادة كمياتها بالشكل المطلوب، وأن 80% من المساعدات التي تصل للقطاع مقدمة من مصر، حكومة وشعبًا ومجتمعًا مدنيًّا، وأن مصر قامت كذلك بتسهيل وتنسيق زيارات المسؤولين الدوليين والأمميين للمعبر؛ ليتفقدوا من أرض الواقع الجهود الهائلة التي تقوم بها السلطات المصرية في هذا الصدد".