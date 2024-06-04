في حوار مع مجلة "تايم".. "بايدن": يجب تحقيق حلّ الدولتين وهو خلافي الأكبر مع "نتنياهو"

وحول ارتكاب إسرائيل جرائمَ حرب في قطاع غزة، قال "بايدن": "الإجابة غير مؤكدة، وقد تمّ التحقيق فيها من قبل الإسرائيليين أنفسهم. المحكمة الجنائية الدولية شيء لا نعرفه نحن، نحن لا نعترف به. ولكن هناك شيء واحد مؤكد، وهو أن الناس في غزة، لقد عانى الفلسطينيون كثيرًا بسبب نقص الغذاء والماء والدواء، وما إلى ذلك، وقد قُتل الكثير من الأبرياء، لكن الأمر، والكثير من ذلك لا يتعلق بالإسرائيليين فقط، بل بما تفعله حماس في إسرائيل بينما نتحدث، تقوم حماس بترهيب هؤلاء السكان. لقد ذهبت مباشرة بعد ذلك الهجوم على الإسرائيليين. ما فعلوه كان تجاوز أي شيء رأيته في حياتي".