واشنطن: من حق كل دولة اتخاذ قرارها بشأن الاعتراف بفلسطين.. ويجب التفاوض مع إسرائيل

وقال "سوليفان" إن واشنطن تعتقد أن من الخطأ لإسرائيل حجب أموال عن الضفة الغربية، وسنحرص على مساعدة إسرائيل على هزيمة حماس، وعلى ما سيحدث في اليوم التالي للحرب، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".