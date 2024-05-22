واشنطن: من حق كل دولة اتخاذ قرارها بشأن الاعتراف بفلسطين.. ويجب التفاوض مع إسرائيل

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الأربعاء إن "من حق كل دولة اتخاذ قرارها بشأن الاعتراف بفلسطين".
وفي التفاصيل، أوضح "سوليفان"، خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن، أن الرئيس جو بايدن يعتقد أن المفاوضات المباشرة بين الطرفين هي أفضل سبيل لإقامة الدولة الفلسطينية. ومن حق كل دولة اتخاذ قرارها بشأن الاعتراف بفلسطين.
وأضاف: "بايدن يعتقد أن حل الدولتين أفضل سبيل لجلب استقرار طويل الأمد. تم إطلاعي على خطط إسرائيل لتقليل الخسائر البشرية لأدنى حد في رفح خلال زيارة في مطلع الأسبوع للمنطقة، وأمريكا ستراقب سير العمليات الإسرائيلية في غزة".
وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علق على اعتراف بعض الدول الغربية بدولة فلسطين، مشيرًا إلى أن اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطينية "مكافأة للإرهاب"، وترى واشنطن عمليات إسرائيلية محددة الأهداف ومحدودة في غزة، فيما يعتقد "بايدن" أن المفاوضات المباشرة بين الطرفين هي أفضل سبيل لإقامة الدولة الفلسطينية.
وقال "سوليفان" إن واشنطن تعتقد أن من الخطأ لإسرائيل حجب أموال عن الضفة الغربية، وسنحرص على مساعدة إسرائيل على هزيمة حماس، وعلى ما سيحدث في اليوم التالي للحرب، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وأضاف: المساعدات تتدفق من الرصيف البحري إلى الفلسطينيين في غزة. مشيرًا إلى أن مزاعم إخفاء معلومات استخباراتية عن إسرائيل بشأن تحديد مواقع قادة حماس في غزة غير صحيحة.