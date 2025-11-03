"يونيسف": أكثر من مليون طفل في غزة بحاجة للماء والغذاء

وأوضحت إنغرام، في لقاء صحفي، مساء الأحد، أن وقف إطلاق النار يمثل "خبرًا جيدًا"، لأنه يعني توقف القصف اليومي الذي كان يودي بحياة الأطفال، لكنه "لا يكفي وحده لإنهاء الجوع أو ضمان حصول العائلات على مياه شرب آمنة".