التعاون الإسلامي: 26 مجزرة إسرائيلية ضد الفلسطينيين على مدار أسبوع

سجّل المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، وقوع 26 مجزرة تركز معظمها في شمال قطاع غزة، وسقط خلالها 316 شهيدًا بالإضافة إلى 1155 جريحًا، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 21 أكتوبر 2024.
وأوضح تقرير صادر عن المركز أن إسرائيل أحكمت دائرة مغلقة من الإبادة الجماعية في شمال قطاع غزة، بدأت بالفعل في مخيم جباليا الذي تعرض لمجازر عديدة، فيما تخضعه إسرائيل حاليًا لعملية تهجير قسري. حيث رصدت الفترة المذكورة تركيز الجرائم الإسرائيلية في مخيم جباليا، إذ قُصفت عدة مدارس، منها مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) التي تأوي نازحين، وقتلت خمسين فلسطينيًا لدى قصفها منازل عائلة الحواجري، لينتهي الأمر بإجبار الفلسطينيين على مغادرة المخيم تحت تهديد السلاح.
وفي بيت لاهيا، قتلت قوات الاحتلال، بحسب التقرير، 73 فلسطينيًا، وقصفت واقتحمت خيام النازحين في محيط المستشفى الإندونيسي، ما تسبب في إحراق مولدات المستشفى ضمن خطة لتهجير النازحين المختبئين في محيطه. كما قصفت وأحرقت مدارس في مخيم الشاطئ وشمال قطاع غزة، بالإضافة إلى منزل مأهول في تل الهوى، ما أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين.
وتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات شبه يومية بلغ مجموع المقتحمين خلالها 3522 متطرفًا، فيما أغلقت قوات الاحتلال المسجد الإبراهيمي أمام المصلين الفلسطينيين في مدينة الخليل، لتمكين المستوطنين من إقامة صلواتهم التلمودية هناك.
وكشف التقرير أن قوات الاحتلال قتلت خلال أسبوع في الضفة الغربية 6 فلسطينيين، وجرحت 39 آخرين، واعتقلت 146 فلسطينيًا، كما هدمت 5 منازل في القدس وسلفيت وأريحا، وأحرقت 3 منازل في نابلس، واحتلت 4 منازل في طولكرم وجنين وحولتها إلى ثكنات عسكرية. وهدمت قوات الاحتلال منشأة تجارية في القدس ومحطة وقود في نابلس وحظيرة أغنام في طوباس، فيما أحرق المستوطنون مزرعتي دواجن وغرفة سكنية في يطا الخليل. وصادرت قوات الاحتلال، بأمر عسكري، 26,944 دونمًا من أراضي قرية جبع لإقامة منطقة عازلة في محيط مستوطنة "آدم".
وفيما يتعلق بالحملة الإسرائيلية الممنهجة ضد موسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية، سجل المرصد تعرض 37 قرية فلسطينية لـ 50 هجمة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين على المزارعين لمنعهم من حصاد الزيتون، بالإضافة إلى اقتلاع 27 شجرة زيتون في دير بلوط بسلفيت وتكسير أغصانها وإحراقها في برقة وجالود بنابلس، وتخريب أراضٍ زراعية في نحالين ببيت لحم. وبلغ عدد الاعتداءات على الأراضي الزراعية في الضفة 70 اعتداء، تضمن سرقة محاصيل الزيتون في 3 قرى في الخليل ونابلس، فضلًا عن إغلاق الطرق المؤدية إلى الأراضي الزراعية في كفر الديك بسلفيت.
وبلغ مجموع اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية خلال الفترة المذكورة 59 اعتداء في قريتي قصرى وجالود بنابلس. فيما شهد الأسبوع 4 أنشطة استيطانية تمثلت معظمها في إقامة بيوت متنقلة وخيام وشق طرقات في أراضي الفلسطينيين. وبلغ مجموع الجرائم الإسرائيلية طوال الفترة من 15 إلى 21 أكتوبر 2024 (2450) جريمة في جميع أنحاء المناطق الفلسطينية. فيما بلغ مجموع الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 20 أكتوبر 2024، (43,362) شهيدًا و(106,045) جريحًا.