التعاون الإسلامي: 26 مجزرة إسرائيلية ضد الفلسطينيين على مدار أسبوع

وفيما يتعلق بالحملة الإسرائيلية الممنهجة ضد موسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية، سجل المرصد تعرض 37 قرية فلسطينية لـ 50 هجمة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين على المزارعين لمنعهم من حصاد الزيتون، بالإضافة إلى اقتلاع 27 شجرة زيتون في دير بلوط بسلفيت وتكسير أغصانها وإحراقها في برقة وجالود بنابلس، وتخريب أراضٍ زراعية في نحالين ببيت لحم. وبلغ عدد الاعتداءات على الأراضي الزراعية في الضفة 70 اعتداء، تضمن سرقة محاصيل الزيتون في 3 قرى في الخليل ونابلس، فضلًا عن إغلاق الطرق المؤدية إلى الأراضي الزراعية في كفر الديك بسلفيت.