"التعاون الإسلامي" تدعو إلى توفير الفرص لكبار السن وتعزيز قدرتهم على الصمود والاستجابة

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لكبار السن الذي يحتفل به المجتمع الدولي في الأول من شهر أكتوبر كل عام، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 ديسمبر 1990؛ الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى تكاتف الجهود من أجل توفير الفرص لكبار السن وتعزيز قدرتهم على الصمود والاستجابة للتحديات التي يواجهونها في عالم متغير، وذلك بهدف بناء مجتمعات يسود فيها العدل والمساواة بين كافة الأجيال.