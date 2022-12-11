بينهم 76 طفلًا و12 امرأة.. إسرائيل اعتقلت 490 فلسطينيًّا في نوفمبر

وبينت المؤسسات، وهي هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة-القدس، في بيان مشترك، أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 4700 أسير، حتى نهاية شهر نوفمبر 2022، وفقاً لـ"رويترز".