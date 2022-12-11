بينهم 76 طفلًا و12 امرأة.. إسرائيل اعتقلت 490 فلسطينيًّا في نوفمبر

أفادت مؤسسات حقوقية فلسطينية اليوم (الأحد)، باعتقال إسرائيل 490 فلسطينيا من بينهم 76 طفلا و12 امرأة، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبينت المؤسسات، وهي هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة-القدس، في بيان مشترك، أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 4700 أسير، حتى نهاية شهر نوفمبر 2022، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أن من بين المعتقلين في السجون الإسرائيلية 34 أسيرة ونحو 150 قاصرا 835 معتقلا إداريا من بينهم ثلاث أسيرات وأربعة أطفال.