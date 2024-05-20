واشنطن: ليس لنا دور في سقوط طائرة "رئيسي".. وطهران تفتح تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادثة

إلا أنه أكد في الوقت عينه أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تراقب الوضع عن كثب والتقارير التي تفيد بأن بعض المسؤولين الإيرانيين حاولوا إلقاء اللوم على الولايات المتحدة أو إسرائيل، في إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف بوقت سابق على التلفزيون الرسمي، وأردف قائلاً: "إنه أمر مثير للسخرية".