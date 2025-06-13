الاحتلال الإسرائيلي يغلق المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي.. ويمنع المصلين من الدخول

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الزوار والمصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وأغلقت الطرق المؤدية إليهما وسط إجراءات عسكرية مشددة، في انتهاك جديد للمقدسات وأماكن العبادة في الأراضي الفلسطينية.