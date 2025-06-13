الاحتلال الإسرائيلي يغلق المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي.. ويمنع المصلين من الدخول

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الزوار والمصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وأغلقت الطرق المؤدية إليهما وسط إجراءات عسكرية مشددة، في انتهاك جديد للمقدسات وأماكن العبادة في الأراضي الفلسطينية.
واستنكرت وزارة الأوقاف الفلسطينية هذا التصرف الذي وصفته بـ"الخطير"، مؤكدة أنه يستهدف أهم المقدسات الإسلامية في فلسطين، ويشكل تصعيدًا مباشرًا ضد حرية العبادة.
وطالبت الوزارة في بيان لها المؤسسات الدولية بـ"التدخل الفوري والعاجل" لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي تطال المقدسات، داعية إلى تحرك فعّال لحماية الحقوق الدينية للفلسطينيين في ظل التعديات المتواصلة من قوات الاحتلال.