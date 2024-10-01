"التعاون الإسلامي" تدين اقتحام مجموعات من المستوطنين لـ"الأقصى"

وحذرت المنظمة، من خطورة استمرار وتصاعد وتيرة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل قوة الاحتلال، على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، وأن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.