"التعاون الإسلامي" تدين اقتحام مجموعات من المستوطنين لـ"الأقصى"
أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة لاقتحام متطرف ومجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى، بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة ذلك استفزازًا لمشاعر المسلمين جميعًا، وانتهاكًا صارخًا للمواثيق والاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة.
وحذرت المنظمة، من خطورة استمرار وتصاعد وتيرة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل قوة الاحتلال، على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، وأن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.
ودعت منظمة التعاون الإسلامي، مجلس الأمن الدولي ومنظمة اليونسكو إلى تحمل مسؤولياتهما لوضع حد لجميع الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والمتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وجددت مطالبتها المجتمع الدولي بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل وفوري وبتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.