هل أمريكا على أبواب حرب أهلية؟.. القصة الكاملة للصراع بين الحكومة الأمريكية وولاية تكساس

ومع ذلك، قد يكون هناك طريق واحد لأبوت، وفق ألبرت، وهو: "إذا تمكنت تكساس من إثبات أن الحكومة الفيدرالية قد تخلت تماماً عن مسؤوليتها الدستورية لتنظيم الهجرة، فقد يكون لدى تكساس فرصة في المحكمة العليا" لكنه يعتقد أن فرصة حدوث ذلك "بعيدة المنال".