مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.1 مليار دولار

وتهدف هذه الحزمة الجديدة إلى تعزيز دفاعات أوكرانيا على الأمدين المتوسط والطويل؛ حيث لا يتعلق الأمر بالتسليح المخصص للقوات التي تقاتل حاليًا ضد القوات الروسية شرقي وجنوبي البلاد؛ بل بمعدات لن يتم تسليمها إلى كييف قبل أشهر عدة.