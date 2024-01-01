البرلمان العربي يطالب بوقف التصعيد في السودان والتوصل لتسوية سياسية

طالب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، الفرقاء في جمهورية السودان بضرورة وقف التصعيد وحقن دماء الشعب السوداني بشكل فوري.
وشدد "العسومي" في بيان له اليوم بمناسبة ذكرى أعياد استقلال جمهورية السودان الذي يوافق الأول من يناير من كل عام، على دعم البرلمان ومساندته للسودان في الحفاظ على الأمن والاستقرار والوصول لتسوية سياسية للأزمة الراهنة.
وقال رئيس البرلمان العربي: هذه المناسبة العزيزة تأتي في ظل مرحلة عصيبة وخطيرة تمر بها السودان وتتطلب تضافر كل الجهود العربية؛ لوقف نزيف الدم السوداني وإنجاح العملية السياسية بما يضمن تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني، معربًا عن أمله في أن تعيد هذه المناسبة على السودان الأمن والسلام والاستقرار.