البرلمان العربي يطالب بوقف التصعيد في السودان والتوصل لتسوية سياسية

وشدد "العسومي" في بيان له اليوم بمناسبة ذكرى أعياد استقلال جمهورية السودان الذي يوافق الأول من يناير من كل عام، على دعم البرلمان ومساندته للسودان في الحفاظ على الأمن والاستقرار والوصول لتسوية سياسية للأزمة الراهنة.