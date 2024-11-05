انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.. معركة سياسية حاسمة تترقبها أمريكا والعالم

تشمل المنافسة أيضًا مرشحين من الأحزاب الصغيرة، مثل تشيس أوليفر، 39 عامًا، الذي يخوض السباق عن الحزب الليبرتاري، وجيل ستين، 74 عامًا، التي تعود للسباق بعد تجربتها السابقة مع الحزب الأخضر. كما يشارك كورنيل ويست، 71 عامًا، كمرشح مستقل يأمل في جذب الناخبين التقدميين الذين يميلون عادة للحزب الديمقراطي.