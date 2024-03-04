المخابرات الأوكرانية تتبنى مسؤولية تدمير جسر للسكك الحديدية في روسيا

ونقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء عن مصدر في جهاز الإنقاذ، في وقت سابق من اليوم أن عبوة ناسفة ألحقت أضرارًا في عمود جسر للسكك الحديد، فوق نهر تشاباييفكا في الجزء الرابط بين بلدة زفيزدا ومدينة تشابايفسك.