المخابرات الأوكرانية تتبنى مسؤولية تدمير جسر للسكك الحديدية في روسيا

أعلن جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، اليوم (الاثنين) مسؤوليته عن تدمير جسر للسكك الحديدية في منطقة سامارا الروسية الواقعة على بعد أكثر من 750 كيلومترًا من الحدود الأوكرانية.
وقال جهاز الاستخبارات: "إن جسر السكة الحديدية فوق نهر تشاباييفكا، في منطقة سامارا الروسية، أصبح غير صالح للاستخدام".
وأضاف: "إن الجسر تعرض لأضرار قرابة الساعة السادسة بالتوقيت المحلي (الساعة الثانية ت غ) بسبب تفجير جزء من هيكله"، وفقاً لـ"فرانس برس".
ونقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء عن مصدر في جهاز الإنقاذ، في وقت سابق من اليوم أن عبوة ناسفة ألحقت أضرارًا في عمود جسر للسكك الحديد، فوق نهر تشاباييفكا في الجزء الرابط بين بلدة زفيزدا ومدينة تشابايفسك.
وأفادت شركة السكك الحديدية المحلية الروسية في بيان بأن الحادث لم يوقع إصابات، ونجم عن تدخل أشخاص غير مرخص لهم، وهي عبارة تستخدمها السلطات الروسية عند التحدث عن هذا النوع من الحوادث.