قائد الجيش البريطاني يستبعد اعتلال صحة "بوتين" أو احتمال اغتياله

استبعد قائد القوات المسلحة البريطانية الأدميرال توني راداكين، اليوم "الأحد"، التكهُّنات حول مرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو إمكان تعرضه للاغتيال.
وقال "راداكين" في مقابلة تلفزيونية بثتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" حول الشائعات التي تحيط بصحة "بوتين": "أعتقد أن بعض التعليقات التي تفيد بأنه ليس في صحة جيدة أو أنه من المؤكد أن شخصًا ما سيغتاله أو يطيح به، أعتقد أن هذا تفكير رغبوي".
وأضاف: "نرى كعسكريين محترفين نظامًا مستقرًّا نسبيًّا في روسيا، ولقد تمكّن بوتين من قمع أي معارضة، ونرى هرمية استثمرت في بوتين، وبالتالي لم يكن لدى أي شخص في المراكز العليا الدافع لتحديه"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وبيّن القائد العسكري البريطاني أن القوات البرية الروسية قد تشكل تهديدًا أقلّ الآن بعد تعرضها لنكسات في حرب أوكرانيا.
وقدّر "راداكين" أن غزو أوكرانيا أسفر عن مقتل أو إصابة 50 ألف جندي روسي، وتدمير قرابة 1,700 دبابة روسية، بالإضافة إلى نحو 4 آلاف مركبة مدرعة.