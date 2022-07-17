قائد الجيش البريطاني يستبعد اعتلال صحة "بوتين" أو احتمال اغتياله

وقال "راداكين" في مقابلة تلفزيونية بثتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" حول الشائعات التي تحيط بصحة "بوتين": "أعتقد أن بعض التعليقات التي تفيد بأنه ليس في صحة جيدة أو أنه من المؤكد أن شخصًا ما سيغتاله أو يطيح به، أعتقد أن هذا تفكير رغبوي".