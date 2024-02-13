كندا تدعو إسرائيل إلى عدم اجتياح رفح.. سيكون مدمراً بالنسبة للفلسطينيين

حذّرت كندا من الهجوم الإسرائيلي البري المحتمل على رفح، مؤكدة قلقها من أنه سيكون "مدمراً بالنسبة للفلسطينيين"، لتنضم بذلك إلى عدة دول حثّت إسرائيل على عدم اجتياح المنطقة.
وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي؛ للصحفيين، "أنا قلقة للغاية إزاء ما يحدث في غزة وخصوصاً في رفح".
وأضافت: "العملية ستكون مدمّرة للفلسطينيين وكل مَن يسعون للاحتماء".
وأكّدت جولي؛ أنها ستجري محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن؛ في واشنطن يوم الثلاثاء بشأن الأوضاع.
هذا وطالب المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي؛ وكالات الأمم المتحدة، بالتعاون بخصوص خطة يقوم الجيش بتطويرها لإجلاء المدنيين من رفح جنوب قطاع غزة.
كما أكّد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك؛ أن المنظمة لن تشارك في عملية التهجير القسري للفلسطينيين في رفح، وأنه لا يوجد ملاذٌ آمن في قطاع غزة لنقلهم إليه.