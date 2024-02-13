كندا تدعو إسرائيل إلى عدم اجتياح رفح.. سيكون مدمراً بالنسبة للفلسطينيين

حذّرت كندا من الهجوم الإسرائيلي البري المحتمل على رفح، مؤكدة قلقها من أنه سيكون "مدمراً بالنسبة للفلسطينيين"، لتنضم بذلك إلى عدة دول حثّت إسرائيل على عدم اجتياح المنطقة.