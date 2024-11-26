مجموعة السبع: التزام دولي بمذكرة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو ودعم وقف النار في لبنان

أكد وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، خلال اجتماعهم بالقرب من العاصمة الإيطالية روما، التزام دولهم بتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي بيان مشترك، شدد الوزراء على احترام القانون الإنساني الدولي، مؤكدين أنه لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين حركة حماس الإرهابية ودولة إسرائيل.
فيما يتعلق بالتصعيد العسكري في لبنان، أعربت المجموعة عن دعمها الكامل لوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، داعية إلى التوصل لحل دبلوماسي لإنهاء الأزمة المتصاعدة.
وجاء في البيان الختامي: "ندعم المفاوضات الجارية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار"، في إشارة إلى الجهود الدولية الرامية لتهدئة الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بعد أسابيع من التصعيد العسكري الحاد وفق ما ذكره اليوم السابع.
يذكر أن مجموعة السبع تضم كبرى القوى الاقتصادية العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وتلعب دوراً محورياً في تشكيل المواقف الدولية تجاه الأزمات السياسية والإنسانية.