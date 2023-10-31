أكبر قاعدة للتحالف الدولي بسوريا.. انفجارات تهز حقل العمر النفطي بدير الزور

سمع دوي انفجارات عنيفة، اليوم الثلاثاء، في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، وهي أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا، وفق ما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما لم ترد معلومات عن أسباب الانفجارات.
وتفصيلاً، أشار المرصد السوري إلى أن القواعد العسكرية الأمريكية داخل الأراضي السورية تشهد تدريبات عسكرية مكثفة في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع تصاعد الهجمات بالمسيرات من جانب الفصائل الموالية لإيران.
ويوم الجمعة سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الفصائل الموالية لإيران جراء ضربات أمريكية على مواقع للفصائل في ريف دير الزور الشرقي، وفقاً للعربية نت.
ونقلت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان الجمعة عن وزير الدفاع لويد أوستن قوله إن القوات الأمريكية شنت هجمات على منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له.
وذكر "أوستن" أن الضربات تأتي رداً على سلسلة الهجمات المستمرة ضد أفراد أمريكيين في سوريا والعراق من قبل جماعات مسلحة تدعمها إيران.
يأتي ذلك، بعد تصاعد حدة الهجمات ضد القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية من قبل المسيرات التابعة للميليشيات انتقاماً لغزة.
ونفذت الميليشيات خلال الأيام الماضية هجمات ضد قوات "التحالف الدولي" ضمن قواعدها في شمال وشرق سوريا، ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ تاريخ 19 أكتوبر الجاري 15 استهدافاً لقواعد "التحالف الدولي"، توزعت على النحو التالي: 3 على قاعدة التنف، و4 على قاعدة حقل العمر النفطي، و3 على قاعدة حقل كونيكو للغاز، و1 على القاعدة الأمريكية في روباربا بريف مدينة المالكية، و2 على قاعدة خراب الجير برميلا، و2 على قاعدة الشدادي.