تصاعد مرعب للكارثة الإنسانية.. تحذيرات أممية من نزوح قياسي للسودانيين بسبب الحرب

وتجاوز هذا العدد إلى حد كبير عدد النازحين المسجل في شهر سبتمبر "أيلول" بأكمله؛ إذ فرّ خلاله حوالى 20 ألفًا و270 شخصًا إلى تشاد، ويستقبل هذا البلد، وهو من بين أفقر الدول في العالم، أكبر عدد من اللاجئين السودانيين "681944"، لكن "بالده" أكّد أن الخدمات الأساسية لاستقبالهم فيه غير متوافرة، مثنيًا على السخاء الذي يظهره التشاديون؛ بحسب "فرانس برس".