بدعوى تواصلها مع "حماس".. قوات الاحتلال تعتقل شقيقة "إسماعيل هنية"

اعتقلت شرطة الاحتلال اليوم الاثنين، شقيقة القيادي في حركة "حماس" إسماعيل هنية؛ "للاشتباه في تواصلها مع "الحركة" والتحريض على ارتكاب عمل إرهابي".
وادعى موقع Ynet الإسرائيلي، أنه خلال مداهمة منزل صباح عبدالسلام هنية (57 عامًا) في تل السبع، عثرت القوات على وثائق ووسائل إعلام وهواتف ومئات الآلاف من الشواقل وأدلة أخرى، والتي -بحسب الشرطة- تربطها بارتكاب مخالفات أمنية خطيرة.
وتم اعتقال شقيقة هنية للتحقيق معها في الوحدة المركزية في قسم شرطة النقب، وبناء على الأدلة التي سيتم جمعها ضدها؛ سيتم تقديمها لجلسة اليوم في محكمة الصلح في بئر السبع مع طلب تمديد اعتقالها.
وأكد قائد المنطقة الجنوبية أمير كوهين -وفق "روسيا اليوم"- أن "اللواء الجنوبي لن يتردد بأي شكل من الأشكال في الحرب ضد الإرهاب، وسيستخدم كل الوسائل والأدوات المتاحة له في كل مكان؛ من أجل خلق الردع وإحباط الهجمات الإرهابية؛ بهدف ضمان سلامة وأمن مواطني إسرائيل".