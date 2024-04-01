بدعوى تواصلها مع "حماس".. قوات الاحتلال تعتقل شقيقة "إسماعيل هنية"

وأكد قائد المنطقة الجنوبية أمير كوهين -وفق "روسيا اليوم"- أن "اللواء الجنوبي لن يتردد بأي شكل من الأشكال في الحرب ضد الإرهاب، وسيستخدم كل الوسائل والأدوات المتاحة له في كل مكان؛ من أجل خلق الردع وإحباط الهجمات الإرهابية؛ بهدف ضمان سلامة وأمن مواطني إسرائيل".