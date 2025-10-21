تحقيق ملف "إبستين" يصل إلى "كلينتون".. ولجنة في الكونغرس تسعى لاستجوابه بشأن علاقاته

قال رئيس لجنة في الكونغرس الأميركي يقودها الجمهوريون، الثلاثاء، إن اللجنة تعمل على الحصول على إفادة من الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون، في إطار تحقيقها بشأن جيفري إبستين، المدان بارتكاب جرائم جنسية.