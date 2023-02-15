الجيش الأمريكي: نفوذ الجماعات الإرهابية يتراجع.. وإيران تخطط لاستهداف قواتنا ومنشآت النفط

وأردف أن اهتمام إيران تحول إلى مهاجمة القوات الأمريكية وقوات التحالف في سوريا، والنظر في شن هجمات بحرية على البنية التحتية النفطية في المنطقة، وقال إن قيادته تراقب باستمرار على الأقل عدداً قليلاً من المؤامرات النشطة ضد القوات الأمريكية أو قوات التحالف، مضيفًا: "الأمر لا يتعلق بما إذا كان، ولكن متى".