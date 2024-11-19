صراع النفوذ... "ماسك" و"إبشتاين" يتبادلان الاتهامات بشأن اختيارات ترامب الوزارية

وتشمل الاختيارات المثيرة للجدل التي أشعلت الخلاف ترشيح مات جيتز وزيرًا للعدل، وويليام ماكجنلي، مستشارًا للبيت الأبيض، إلى جانب محاميي ترامب تود بلانش وإميل بوف في مناصب عليا بوزارة العدل، مما أثار تساؤلات حول التوازن بين ولاء الفريق وتأثير المقربين بحسب اليوم السابع.