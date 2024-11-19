صراع النفوذ... "ماسك" و"إبشتاين" يتبادلان الاتهامات بشأن اختيارات ترامب الوزارية

كشفت تقارير إعلامية عن تصاعد التوتر بين الملياردير إيلون ماسك والمستشار البارز بوريس إبشتاين، أحد أكثر الشخصيات نفوذاً في فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بشأن اختيارات المناصب الوزارية في الإدارة المقبلة.
وفقًا لمصادر موقع "أكسيوس" فقد اشتدت الخلافات بين الطرفين مع تزايد نفوذ ماسك داخل الدائرة المقربة من ترامب، خاصة بعد تبرعه بمبلغ 119 مليون دولار لدعم حملته.
وشهدت اجتماعات المرحلة الانتقالية نقاشات حادة، بلغت ذروتها في عشاء حضره كبار الشخصيات، حيث تبادل ماسك وإبشتاين الاتهامات حول تسريب تفاصيل حساسة لوسائل الإعلام والتأثير على قرارات الرئيس المنتخب.
وتشمل الاختيارات المثيرة للجدل التي أشعلت الخلاف ترشيح مات جيتز وزيرًا للعدل، وويليام ماكجنلي، مستشارًا للبيت الأبيض، إلى جانب محاميي ترامب تود بلانش وإميل بوف في مناصب عليا بوزارة العدل، مما أثار تساؤلات حول التوازن بين ولاء الفريق وتأثير المقربين بحسب اليوم السابع.