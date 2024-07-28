هجوم مجدل شمس.. هل تنجرف "إسرائيل" و"حزب الله" إلى حرب واسعة النطاق؟

وسيتوقف الكثير على ما يحدث في غزة، حيث تعثرت الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة الأسرى الإسرائيليين، ويمكن أن يساعد وقف إطلاق النار هناك في تحقيق انفراج سريع للتوترات في جنوب لبنان، وكانت الولايات المتحدة، التي تعتبر "حزب الله" منظمة إرهابية، في قلب الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تهدئة الصراع، وقد أشار "حزب الله" إلى انفتاحه النهائي على اتفاق يفيد لبنان، لكنه قال: "إنه لا يمكن إجراء أي مناقشات حتى توقف "إسرائيل" هجومها على غزة"، فيما أعلنت "إسرائيل" أيضًا إنها تفضّل تسوية دبلوماسية من شأنها أن تعيد الأمن إلى الشمال، لكنها تقول: "إنها مستعدة أيضًا لهجوم عسكري لتحقيق نفس الهدف".