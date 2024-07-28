قلق أمريكي من أي ضربة محتملة لبيروت.. مستشار بايدن لـ"غالانت": الوضع سيخرج عن السيطرة

يُشار إلى أن إسرائيل اتهمت حزب الله بالمسؤولية عن الضربة الصاروخية على بلدة مجدل شمس في الجولان، السبت، متعهدة بالرد السريع، ولفتت إلى أن صاروخًا سقط على ملعب كرة قدم في مجدل شمس التي تقطنها غالبية درزية، ما أدى إلى مقتل 12 طفلاً وفتى تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عامًا.