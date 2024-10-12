انضمت لهم نيكاراجوا.. مَن الدول التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية بإسرائيل؟

ولم تكن ماناجوا الأولى في قائمة المقاطعين لإسرائيل إثر عدوانها الغاشم على غزة، الذي أسفر عن استشهاد ما يربو على 42 ألفًا من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، فضلاً عن تدميرها لكل مقومات ومظاهر الحياة في القطاع الجريح، فقد سبقها عدد من الدول التي اتخذت مواقف ثابتة ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم.