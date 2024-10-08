حزب الله يهدد باستهداف أكبر لحيفا ومدن أخرى.. وإسرائيل تواصل قصف الضاحية

هدّد حزب الله، الثلاثاء، باستهداف أكبر لحيفا في شمال إسرائيل ومدن أخرى، فيما واصلت إسرائيل حملتها المكثفة لقصف لبنان والمستمرة منذ أكثر من أسبوعين.
وفي التفاصيل، شنت إسرائيل، ليل الثلاثاء، 4 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، وتركزت غارات عنيفة أخرى على محيط مدينة بعلبك في البقاع الشمالي، وتحديداً على النبي شيت ودورس والفاكهة وبريتال.
وقال حزب الله في بيان "إنّ تمادي العدو الإسرائيلي في الاعتداء على أهلنا الشرفاء في كل بقاع لبنان الصامد، سيجعل من حيفا وغير حيفا بالنسبة لصواريخ المقاومة بمثابة كريات شمونة والمطلة وغيرها من المستوطنات الحدودية مع لبنان"، وهي المناطق التي يقصفها مقاتلو الحزب على نحو شبه يومي منذ عام.
وأضاف الحزب: "وهذا ما شاهده العدو ومستوطنوه في حيفا ومحيطها الثلاثاء"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه رصد إطلاق نحو 85 صاروخاً من لبنان نحو مناطق في شمال الدولة العبرية بما فيها مدينة حيفا، نقلاً عن "فرانس برس".
وأكد حزب الله اللبناني، الثلاثاء، أن مقاتليه يقاومون محاولات وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي التي تحاول التقدم في المناطق الحدودية عبر جنوب لبنان، وفقاً للعربية نت.
وبحسب بيان "حزب الله" المنشور عبر قناته "تلغرام": "قُتل ما لا يقل عن 35 جندياً وضابطاً إسرائيلياً خلال الاشتباكات، وأصيب حوالي 200 آخرون".
وجاء في النص أن "العدو" لا يزال غير قادر على الحصول على موطئ قدم على الأراضي اللبنانية واحتلال بعض القرى الجنوبية، حسب وكالة "تاس" الروسية.
وأفاد الإعلام الرسمي اللبناني الثلاثاء بتعرض الضاحية الجنوبية لبيروت، المعقل الأساسي لحزب الله، لسلسلة غارات إسرائيلية أدت إلى "دمار هائل"، بعدما كانت إسرائيل حذّرت سكان الأحياء المستهدفة بوجوب الإخلاء.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، مساء الثلاثاء: "لا تزال الضاحية الجنوبية لبيروت تتعرض لسلسلة غارات كان آخرها عند نزلة الكفاءات، وقد تسببت بدمار هائل لا سيما في برج البراجنة والكفاءات والليلكي"، وهي مناطق أفادت في بيانات سابقة بتعرضها لغارات إسرائيلية، فيما تتواصل منذ 23 أيلول/سبتمبر حملة القصف الجوي التي تذكر إسرائيل إنها تستهدف بنى تحتية ومنشآت لحزب الله.
وحذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، شعب لبنان من أنه سيواجه "دماراً ومعاناة" أشبه بما يواجهه الفلسطينيون في قطاع غزة، إذا لم "يحرّر" بلده من حزب الله، حسب تعبيره.
وبدوره، ندد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الثلاثاء، "بالاستفزاز" الصادر عن نتنياهو بشأن تدمير لبنان.
وأدت الغارات الجوية الإسرائيلية إلى نزوح 1.2 مليون شخص في لبنان. ويخشى كثيرون من أن يتعرض لبنان للدمار مع تكثيف حملة القصف الإسرائيلي مثلما حدث في غزة نتيجة الهجوم الجوي والبري.
ويصف الجيش الإسرائيلي عمليته البرية بأنها "محدودة ودقيقة"، إلا أن نطاقها يتسع بشكل مطرد منذ إطلاقها الأسبوع الماضي.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن هدفه هو تطهير المناطق الحدودية التي يختبئ فيها مقاتلو حزب الله وإنه ليس لديه أي خطط للتوغل بشكل أكبر داخل لبنان.