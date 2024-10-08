حزب الله يهدد باستهداف أكبر لحيفا ومدن أخرى.. وإسرائيل تواصل قصف الضاحية

وحذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، شعب لبنان من أنه سيواجه "دماراً ومعاناة" أشبه بما يواجهه الفلسطينيون في قطاع غزة، إذا لم "يحرّر" بلده من حزب الله، حسب تعبيره.

وبدوره، ندد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الثلاثاء، "بالاستفزاز" الصادر عن نتنياهو بشأن تدمير لبنان.