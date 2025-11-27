ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 69,799 مع تواصل العدوان الإسرائيلي وانتشال الجثامين

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ عامين على قطاع غزة إلى 69,799 شهيدًا، و170,972 جريحًا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء والعائلات الكاملة، وفق ما أعلنت عنه مصادر فلسطينية رسمية.
وتتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مختلف أنحاء القطاع، في ظل أوضاع إنسانية وصحية مأساوية.
وفي السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول خمسة شهداء إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الشهداء الذين سقطوا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي إلى 352 شهيدًا، إضافة إلى عشرات الإصابات.