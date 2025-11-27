ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 69,799 مع تواصل العدوان الإسرائيلي وانتشال الجثامين

وفي السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول خمسة شهداء إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الشهداء الذين سقطوا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي إلى 352 شهيدًا، إضافة إلى عشرات الإصابات.