"مصدر للاضطراب الإقليمي".. مصر تحذّر من مغبّة السياسات الأحادية لإثيوبيا

حذّر وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم "الأربعاء"، من مغبّة السياسات الأحادية لإثيوبيا، التي باتت مصدرًا لبثّ الاضطراب في محيطها الإقليمي.
ونقل المتحدّثُ باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان عن "شكري"، قولَه خلال اجتماع للمجلس الوزاري للجامعة العربية: "إن توقيع إثيوبيا على اتفاق مع إقليم أرض الصومال يثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات على استقرار المنطقة، وزيادة حدّة التوتر في العلاقات بين دوله".
ولفت "شكري" إلى أن مصر سبق أن حذّرت من مغبّة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، وكذا لمبادئ حسن الجوار، التي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث لمصالح الحكومات والشعوب الأفريقية.