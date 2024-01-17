"مصدر للاضطراب الإقليمي".. مصر تحذّر من مغبّة السياسات الأحادية لإثيوبيا

ونقل المتحدّثُ باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان عن "شكري"، قولَه خلال اجتماع للمجلس الوزاري للجامعة العربية: "إن توقيع إثيوبيا على اتفاق مع إقليم أرض الصومال يثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات على استقرار المنطقة، وزيادة حدّة التوتر في العلاقات بين دوله".