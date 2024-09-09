الأمطار والفيضانات تطول نصف مليون في السودان والأمم المتحدة تكثف جهود المساعدات الإنسانية

وكانت الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت السودان منذ أواخر يونيو قد تسببت في تأثيرات كبيرة طالت نحو نصف مليون شخص في عدة ولايات، بما في ذلك جنوب دارفور، البحر الأحمر، نهر النيل، والولاية الشمالية، إلى جانب ولاية شمال دارفور.