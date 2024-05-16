الرئيس الفلسطيني من "المنامة": إلى متى سيستمر كل هذا الإرهاب الإسرائيلي؟

وأضاف، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية: نحو 120 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، ارتقوا شهداء وجرحى، على مدار أكثر من سبعة أشهر، بغطاء ودعم أمريكي يتحدى الشرعية الدولية، وينتهك الأعراف والأخلاق، فيما تواصل دولة الاحتلال اعتداءاتها على شعبنا وأرضه ومقدساته الدينية في الضفة الغربية بما فيها القدس، من خلال جيشها ومستوطنيها الإرهابيين.