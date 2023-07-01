في الليلة الرابعة لأعمال الشغب.. محاولات للسيطرة وتوقيف قرابة الـ1000 شخص بفرنسا

وردًّا على سؤال في البرنامج الإخباري الرئيسي الذي بثته شبكة "تي.إف1" التلفزيونية مساء أمس، عما إذا كان بإمكان الحكومة إعلان حالة الطوارئ؛ قال دارمانان: "بكل بساطة، نحن لا نستبعد أي فرضية، وسنرى بعد هذه الليلة ما سيختاره رئيس الجمهورية".