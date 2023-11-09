أمريكا تحذر من تزايد التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا

وأضاف: "نحن نرى أن كوريا الشمالية تقدم معدات عسكرية لروسيا من أجل مواصلة عدوانها في أوكرانيا، لكننا نرى أيضًا أن روسيا تقدم التكنولوجيا والدعم لكوريا الشمالية من أجل برامجها العسكرية".