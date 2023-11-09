أمريكا تحذر من تزايد التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا

حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يقوم بزيارة لكوريا الجنوبية، اليوم (الخميس) من تزايد التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي في سيول، قال "بلينكن": "لدينا مخاوف مشتركة عميقة بشأن التعاون العسكري المتنامي والخطر بين كوريا الشمالية وروسيا"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف: "نحن نرى أن كوريا الشمالية تقدم معدات عسكرية لروسيا من أجل مواصلة عدوانها في أوكرانيا، لكننا نرى أيضًا أن روسيا تقدم التكنولوجيا والدعم لكوريا الشمالية من أجل برامجها العسكرية".
ودعا الوزير الأمريكي الصين إلى المساعدة في منع كوريا الشمالية من القيام بأعمال "مزعزعة للاستقرار".
وتخضع كل من روسيا وكوريا الشمالية لعقوبات دولية؛ موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، وبيونغ يانغ بسبب برامجها النووية والصاروخية.