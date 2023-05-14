"ماكرون": روسيا خسرت حرب أوكرانيا جيوسياسيًا

وأضاف: "لنكن واضحين، هذه ليست عملية خاصة؛ لأن فلاديمير بوتين قرر التعبئة. من جانب آخر، أثارت روسيا شكوك حلفائها التاريخيين. وبدأت في الواقع شكلاً من أشكال التبعية للصين وخسرت الوصول إلى بحر البلطيق، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة إليها لأنها سرّعت اختيار السويد وفنلندا الانضمام إلى الناتو".