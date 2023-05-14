"ماكرون": روسيا خسرت حرب أوكرانيا جيوسياسيًا

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الأحد) أن "روسيا خسرت جيوسياسيًا الحرب في أوكرانيا وبدأت شكلاً من أشكال التبعية للصين".
وقال "ماكرون" في مقابلة مع صحيفة "لوبينيون": "خسرت روسيا جيوسياسيًا ولا سيما مع توسع حلف شمال الأطلسي ليشمل السويد وفنلندا"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف: "لنكن واضحين، هذه ليست عملية خاصة؛ لأن فلاديمير بوتين قرر التعبئة. من جانب آخر، أثارت روسيا شكوك حلفائها التاريخيين. وبدأت في الواقع شكلاً من أشكال التبعية للصين وخسرت الوصول إلى بحر البلطيق، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة إليها لأنها سرّعت اختيار السويد وفنلندا الانضمام إلى الناتو".