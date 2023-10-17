البحرين والمغرب تدينان بشدة القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة

وأكدت الخارجية دعم البحرين لأي جهد إقليمي أو دولي من شأنه التهدئة ووقف العنف والتصعيد، وإحياء عملية السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، بما يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية.