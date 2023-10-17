البحرين والمغرب تدينان بشدة القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للقصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، الذي أسفر عن وفاة وإصابة المئات من الأبرياء، معبرة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا وأبناء الشعب الفلسطيني، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وجددت وزارة خارجية مملكة البحرين دعوتها للمجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني في تأمين المستشفيات والمساكن والمنشآت المدنية، وتوفير الحماية للمدنيين، وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية والغذاء والماء والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة.
وأكدت الخارجية دعم البحرين لأي جهد إقليمي أو دولي من شأنه التهدئة ووقف العنف والتصعيد، وإحياء عملية السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، بما يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية.
كما دانت المملكة المغربية بشدة قصف القوات الإسرائيلية مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وما خلفه من ضحايا بالمئات من بين الجرحى والمصابين.
وجددت وزارة الخارجية المغربية أمس مطالبتها بحماية المدنيين، وعدم استهدافهم، مؤكدة الحاجة الملحة لتضافر جهود المجتمع الدولي لإيقاف الأعمال العدائية بأسرع وقت، واحترام القانون الدولي الإنساني، والعمل على تفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والاحتقان.