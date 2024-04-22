الاتحاد الأوروبي: إسبانيا وإيرلندا تطلبان تحليل سلوك "إسرائيل" في حربها على غزة

أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الاثنين)، أن إيرلندا وإسبانيا طلبتا من مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد، تحليل سلوك "إسرائيل" في حربها على غزة، وبناءً عليه النظر في اتفاقية الشراكة.