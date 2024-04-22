الاتحاد الأوروبي: إسبانيا وإيرلندا تطلبان تحليل سلوك "إسرائيل" في حربها على غزة

أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الاثنين)، أن إيرلندا وإسبانيا طلبتا من مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد، تحليل سلوك "إسرائيل" في حربها على غزة، وبناءً عليه النظر في اتفاقية الشراكة.
وأوضح "بوريل" أنه دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، للحضور لمجلس الشؤون الخارجية، وفقًا لـ"رويترز".
ولفت إلى أن هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية تتزايد، ويجب النظر مرة أخرى في فرض عقوبات على المستوطنين العنيفين.
وبيّن "بوريل" أن مجلس الشؤون الخارجية سيناقش اليوم اتخاذ إجراءات بشأن إنتاج وتصدير الصواريخ والطائرات دون طيار الإيرانية.