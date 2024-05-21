بعد طلب مدعي "الجنائية الدولية" اعتقالهم.. ما مصير "نتنياهو" و"جالانت" و"هنية" و"السنوار" والضيف"؟

لم يتفاجأ الكثير من المراقبين في العالم، بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أمس، إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم من بينها الإبادة، وقد شمل الطلب ثلاثة من كبار قادة حركة "حماس"، هم: إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومحمد الضيف، بتهم "الإبادة" واحتجاز رهائن، فهل تتحقق مطالب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ويقبض على "نتنياهو"، و"جالانت"، و"هنية"، و"السنوار" والضيف"؟