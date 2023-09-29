مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح جراء انفجار في مسجد شمال غرب باكستان

ولم تُعلن حتى الآن أيُّ جهة مسؤوليةَ هذا التفجير الذي جاء بالتزامن مع هجوم انتحاري استهدف تجمُّعًا دينيًّا في مدينة "مستونج" بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، وأدى إلى مقتل 52 شخصًا، وإصابة العشرات.