بعد مقتل زعيم "فاغنر".. مرسوم من "بوتين" يُلزم "المسلحين" بالقسم العسكري!

وقال الكرملين، اليوم الجمعة، إن مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، ليس لها وجود قانوني رسمي، وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحافي أن فاغنر موجودة باعتبارها مجموعة قدمت "إسهامًا كبيرًا" للحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأشاد بـ"بطولة" مقاتليها.